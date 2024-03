Prosegue l’impegno della Regione Piemonte per la riqualificazione di fiumi e laghi: a questo link è possibile consultare i dettagli del settimo bando per la messa in sicurezza dei corpi idrici piemontesi. L’iniziativa, finanziata dal 2018 con fondi derivanti dall’uso di acqua pubblica, ha registrato in questi anni un grande interesse da parte dei territori.

Il bando è rivolto a Comuni, Province ed Enti Parco in forma singola o associata e, come l’anno scorso, stanzia complessivamente 3 milioni di euro. I contributi in conto capitale possono raggiungere il 100% del quadro di progetto, le spese tecniche sono ammissibili nella misura massima del 10%. La scadenza del bando è fissata per il prossimo 15 aprile .

Sul sito della Regione Piemonte oltre al bando sono consultabili alcune risorse utili (modulistica, FAQ, presentazioni relative agli esiti delle precedenti edizioni con descrizione dei migliori progetti classificati).

Si rammenta che il Settore Tutela ed Uso Sostenibile delle Acque della Regione Piemonte offre un servizio di “sportello orientativo” alle Amministrazioni interessate al bando, le quali – sulla scorta di una preliminare idea progettuale – possono chiedere un incontro mandando una mail all’indirizzo di posta elettronica pta@regione.piemonte.it.