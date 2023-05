Si terrà giovedì 25 maggio alle ore 15 il webinar ANCI e Istituto per il Credito sportivo dedicato al bando “Sport Missione Comune 2023”, lanciato dall’Istituto per il Credito Sportivo, in collaborazione con ANCI, per sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva degli Enti locali (anche connessi al PNRR).

Il webinar approfondirà le modalità di presentazione dei progetti, gli interventi finanziabili e tutti gli altri aspetti operativi di interesse delle amministrazioni locali, finalizzati alla richiesta di accensione dei mutui dell’ICS a tasso completamente abbattuto.