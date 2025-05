Promuovere la cultura della legalità e della trasparenza attraverso iniziative che favoriscano la partecipazione attiva dei cittadini al riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata. È l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto dal presidente di ANCI nazionale Gaetano Manfredi e da Alessandra Costante, segretaria generale della FNSI (Federazione nazionale della Stampa italiana), alla presenza del segretario generale ANCI Veronica Nicotra e del presidente FNSI Vittorio di Trapani.

La collaborazione tra i Comuni e la rete delle Associazioni regionali di Stampa federate nella Fnsi si snoderà attraverso due aree di azione: da un lato, lo sviluppo del progetto “Spazi per informare”, finalizzato alla realizzazione, grazie all’utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità, di attività promosse dalle stesse associazioni regionali per informare sui temi della legalità in favore delle collettività locali. Dall’altro, con la partecipazione ad iniziative volte alla diffusione, con particolare attenzione ai giovani, della cultura della trasparenza e della legalità: seminari e corsi di formazione per giornalisti, amministratori pubblici e cittadini, come strumenti di prevenzione e contrasto alle mafie, alla corruzione e al malaffare.

