Lo scorso 10 novembre, il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dal “bonus asili nido” (bonus bebè) degli stranieri privi del permesso di lungo periodo e ha ordinato all’Inps e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di consentire l’accesso alla prestazione a tutti gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia.

Coloro che avevano già proposto domanda, dovranno presentare una istanza di riesame per ottenerne l’accoglimento e chiedere il rimborso delle somme pagate per le rette del nido (o l’importo corrispondente in caso di bimbi con disabilità). Chi, invece, non aveva presentato domanda potrà farlo entro il 31.12.2020.

In allegato, l’ordinanza del Tribunale di Milano e il messaggio dell’INPS che fornisce le istruzioni per presentare istanza di riesame.