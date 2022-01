Il Ministero della Cultura ha pubblicato le prime FAQ relative all’Avviso pubblico sui progetti di rigenerazione culturale per implementare l’attrattività turistica e commerciale dei borghi, come previsto dalla Missione n. 1 del Recovery Plan.

I quesiti che hanno finora ricevuto risposta riguardano eventuali deroghe che possano consentire la partecipazione ai Comuni nati da fusione, la necessità di elaborare la progettazione tecnica degli interventi e la partecipazione al bando mediante soggetto delegato.

Tutte le richieste di chiarimento devono essere trasmesse via posta elettronica ordinaria all’indirizzo sg.pnrrborghi@beniculturali.it specificando nell’oggetto: Avviso pubblico Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale. Le richieste possono essere inoltrate solo da un Comune interessato e non saranno prese in esame domande pervenute da soggetti diversi.