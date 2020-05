Publica-Scuola ANCI per giovani amministratori mette a disposizione 5 borse di studio per amministratori under 36, per la partecipazione ai Seminari sul Governo, organizzati dalla Luiss School of Government (SoG). Si tratta di corsi d’eccellenza destinati alla formazione di soggetti del settore pubblico e privato coinvolti nei processi decisionali. La proposta formativa promossa da Publica si rivolge ai giovani amministratori dei Comuni italiani e mira ad approfondire tematiche strategiche per la governance a livello locale, con il supporto di illustri personalità del mondo accademico.

Nel caso specifico, la Luiss SoG organizzerà i “Seminari sul Governo”, con lezioni che permetteranno di acquisire conoscenze avanzate nelle materie storiche, economiche, giuridiche e sociali e di politiche pubbliche, con un approccio esplicitamente finalizzato all’applicazione pratica delle conoscenze nel campo della PA locale e regionale. I Seminari sul Governo comprendono 5 moduli didattici da 10 ore ciascuno. Al termine del percorso si svolgerà un appuntamento in presenza – se le future disposizioni governative legate alla gestione del Covid-19 lo permetteranno – in cui si terranno lezioni in aula, seminari e cene di networking informale con rappresentanti istituzionali. Le lezioni si terranno dal 18 maggio all’11 luglio, esclusivamente on line, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla LUISS. La scadenza per presentare la candidatura è venerdì 15 maggio.

Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta delle borse di studio e i contenuti dei moduli didattici, si raccomanda di consultare l’Avviso di selezione.