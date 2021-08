Scade il 6 settembre l’avviso pubblico per partecipare al “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano” istituito con il Decreto direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021.

Il Programma è finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi riconducibili alle tipologie di cui all’Allegato 1 del Decreto.

I progetti possono essere presentati da singoli Comuni con popolazione uguale o superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai dati ISTAT riferiti all’anno 2019.

La domanda di ammissione a finanziamento deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata adattamentoclimatico@pec.minambiente.it entro e non oltre lunedì 6 settembre 2021.

Per maggiori info visita la sezione dedicata sul sito di ANCI nazionale.