Conto alla rovescia per l’evento Spazio PA | “Il nuovo modello di finanziamento d’impatto, il Prestito green e l’operazione straordinaria di rinegoziazione” che si svolgerà il 13 aprile a partire dalle ore 11:00 nei locali dell’Ufficio CDP di Torino, in Via Corte D’Appello 10.

L’evento, organizzato da CDP in collaborazione con IFEL, ANCI Piemonte, CELVA ed altre associazioni di rappresentanza degli Enti locali, sarà un’occasione di confronto per condividere il nuovo modello di concessione dei finanziamenti per la PA e per presentare il Prestito green, il nuovo prodotto a condizioni agevolate nato per sostenere gli investimenti ESG.

Inoltre, sarà presentata l’iniziativa straordinaria di rinegoziazione CDP volta a rimodulare i piani di ammortamento dei prestiti in essere.

IL PROGRAMMA

10:40 Registrazione

11:00 Saluti di apertura

Gianluca Manca, Responsabile Relazioni Business PA Italia CDP

Alessandro Canelli, Presidente IFEL

Paolo Marchesa Grandi, Vice Presidente Anci Piemonte

Alex Micheletto, Presidente CELVA

11:30 Il nuovo modello di concessione dei finanziamenti per la PA

Federica Oliva, Strategie Settoriali e Impatto CDP

11:50 Il nuovo Prestito green a tasso agevolato

Katia Fioretti, Relazioni Business PA Nord Italia CDP

12:10 L’operazione straordinaria di rinegoziazione del debito 2023

Giulia Grati, Relazioni Business PA Nord Italia CDP

12:30 Q&A e Conclusioni

12:50 Light Lunch