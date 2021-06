Le somme non utilizzate dai Comuni per l’organizzazione dei centri estivi 2020 devono essere restituite. Lo rammenta Il Dipartimento per le politiche della famiglia, indicando sul proprio sito le modalità e le coordinate per il versamento degli importi dovuti.

Il versamento, da effettuarsi ai sensi della normativa di riferimento con imputazione al capitolo di entrata di capo 10 n. 3330, va effettuato a mezzo bonifico all’IBAN IT77X0100003245348010333000.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare le apposite circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze.