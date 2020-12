Come previsto dal Decreto Legge “Semplificazione e innovazione digitale”, entro il 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni avranno l’obbligo di:

integrare nei propri sistemi informativi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l’accesso ai servizi digitali;

integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;

avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull’App ‘IO’.

Per affiancare gli enti in questo processo, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale del MID (Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione) ha organizzato un ciclo di incontri online dal titolo “Semplificazione e Innovazione Digitale”.

Gli eventi, della durata di due ore ciascuno, sono rivolti a tutti i responsabili per la Transizione al Digitale, al personale pubblico dei sistemi informativi, ai fornitori pubblici e privati di soluzioni software e alle associazioni di categoria.

Gli appuntamenti illustreranno le iniziative da attuare al fine di integrare nelle piattaforme informatiche degli enti i sistemi SPID, CIE, pagoPA e App ‘IO’.

Per condividere la propria storia di successo legata alla trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione è possibile scrivere a comunicazione@innovazione.gov.it. Le storie, l’esperienza e i consigli degli enti che hanno già operato la transizione potranno aiutare altre amministrazioni nel processo di trasformazione digitale.

Per rimanere aggiornati sui prossimi incontri e consultare materiali e guide operative è possibile consultare il sito del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Linee guida per la scadenza del 28 Febbraio 2021 per la Pubblica Amministrazione