In attesa di riprogrammare gli eventi previsti dal progetto “Acqua e territorio di fronte al cambiamento climatico. Attività di formazione per gli amministratori – Con i giovani per uno sviluppo locale ed una gestione eco-sostenibile dell’ambiente e dell’acqua“, la Città metropolitana di Torino, in collaborazione con ANCI Piemonte, propone due webinar su alcuni dei temi previsti dal progetto.

I webinar saranno anticipati da una breve presentazione dell’iniziativa giovedì 30 aprile alle ore 17.30 con un focus su “La comunicazione istituzionale al tempo del #covid19” tenuto dalla Dott.ssa Carla Gatti, dirigente della Direzione Comunicazione e Rapporti con i cittadini e i territori della Città metropolitana di Torino.

Il Piano di Protezione civile comunale alla luce delle nuove normative.

Dott. Geol. Vitale Francesco – Direzione Protezione Civile – Città metropolitana di Torino

Territori fluviali e biodiversità. Azioni di contrasto al cambiamento climatico

Dott.ssa Maria Rita Minciardi

Laboratorio biodiversità e servizi ecosistemici – Centro ricerche ENEA di Saluggia (VC)

I webinar sono rivolti prioritariamente ai giovani amministratori comunali e alle nuove nomine. Al termine dell’iscrizione, riceverete un’e-mail di conferma con le informazioni su come partecipare al webinar.