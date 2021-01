“Le città, i nostri Comuni sono custodi della memoria, della storia e dei principi fondamentali della Costituzione, testimoni di un passato che dev’essere insegnamento per tutti e per le nuove generazioni”. E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio nazionale dell’ANCI, Enzo Bianco, in occasione della Giornata della Memoria e delle tante iniziative e celebrazioni previste nei Comuni di tutta Italia.

“Ricordare l’Olocausto e le persecuzioni razziali significa contrastare ed estirpare ogni forma di discriminazione e violenza. L’esercizio della memoria – prosegue Bianco – è il vero antidoto contro l’odio e per costruire comunità più giuste. I Comuni italiani, con le tante iniziative in programma in occasione della Giornata della Memoria, dimostrano ancora una volta di essere simbolo di unità, collaborazione, speranza e giustizia. Solo tenendo accesa la luce della memoria è possibile illuminare il cammino verso il futuro”.