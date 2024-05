Domani a Roma sarà presentato ufficialmente il vademecum ANCI rivolto ai Comuni per le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (CACER).

L’evento (clicca qui per registrarti) intende fornire informazioni in merito ai meccanismi di sostegno previsti per le Pubbliche Amministrazionio, nell’ambito delle Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, come disciplinate dal quadro attuale normativo e regolatorio, anche alla luce dell’approvazione del DM MASE 414/2023.

Il Vademecum ANCI è uno strumento per guidare gli enti locali nel panorama dell’autoconsumo e delle possibilità e dei ruoli che un Comune può perseguire, a partire dall’analisi del contesto, delle risorse disponibili e dei fabbisogni dei territori.

Sarà possibile seguire l’evento online dalle ore 9 alle 11:30, previa registrazione.

