Il Consiglio d’Europa (CoE) intende costituire un pool di esperti per l’implementazione della nuova Strategia CoE per i diritti delle persone di minore età per il quinquennio 2022-2027. In particolare, si cercano 40 consulenti esperti per sostenerne l’attuazione. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 10 ottobre 2022 (23:59 CET) da indirizzare esclusivamente a children@coe.int

La strategia per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 23 febbraio 2022 e lanciata in occasione della Conferenza di alto livello “Oltre l’orizzonte: una nuova era per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, tenutasi a Roma il 7-8 aprile 2022.

Si tratta della quarta di una serie di strategie di successo volte a far progredire la protezione e la promozione dei diritti dei minori in tutta Europa, nell’ambito del programma “Costruire un’Europa per e con i bambini”, attivo dal 2006.

La strategia è stata sviluppata attraverso un ampio processo consultivo che ha coinvolto governi nazionali, organizzazioni internazionali, organizzazioni della società civile e, non da ultimo, 220 bambini di 10 Stati membri. Nei prossimi sei anni, la strategia guiderà i 46 Stati membri nella realizzazione dei seguenti obiettivi strategici per la protezione e la promozione dei diritti dei minori: libertà dalla violenza per tutti i bambini, pari opportunità e inclusione sociale per tutti i bambini, accesso e uso sicuro delle tecnologie per tutti i bambini, giustizia a misura di bambino per tutti i bambini, dare voce ad ogni bambino (partecipazione del bambino), diritti dei minori in situazioni di crisi e di emergenza.

I candidati devono avere una forte esperienza sui diritti dei minori e, in particolare, su uno o più degli obiettivi strategici. Tutta la documentazione relativa alla selezione, inclusa la domanda di partecipazione, è disponibile A QUESTO LINK.