Oltre 200 Comuni piemontesi hanno partecipato ali lavori della Consulta Innovazione e Smart Cities di ANCI Piemonte svoltasi lunedì 11 aprile, aderendo all’invito dell’associazione ad approfondire le tematiche del PNRR legate al digitale.

L’incontro, svoltosi in modalità mista e moderato dal direttore di ANCI Piemonte Marco Orlando, si è aperto con i saluti del vicepresidente all’Innovazione Michele Pianetta.

“Ancora una volta all’attenzione della Consulta sono stati posti temi di stretta attualità, come dimostra del resto l’interesse manifestato dai partecipanti attraverso le numerose domande e le osservazioni formulate”, ha sottolineato Pianetta. “Crediamo che quella della digitalizzazione della PA sia la strada giusta ed è su questo percorso che intendiamo proseguire”.

All’evento hanno partecipato in qualità di relatori Luca Rigoni e Chiara Daneo per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ed Erika Molino di CSI Piemonte.

“Da quando sono usciti gli avvisi per la digitalizzazione della PA – ha spiegato Chiara Daneo – stiamo organizzando numerosi incontri in collaborazione con ANCI nazionale e con le ANCI regionali. I riscontri sono molto positivi, i Comuni partecipano con interesse e attenzione”.

Intervenendo in chiusura di webinar, l’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte ha sottolineato come sia fondamentale, visto l’arrivo di ingenti somme dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, oltre a quelle del PNRR, costruire una programmazione e mettere in campo iniziative nuove o complementari per i piccoli e medi comuni, che sono la spina dorsale del Piemonte. Ed ha preannunciato incontri con i comuni non solo per informare sulle opportunità che ci saranno grazie a questi fondi ma anche per raccogliere le proposte che arriveranno dal territorio e trasformarle in misure.

Gli avvisi pubblici per la digitalizzazione della PA rivolti ai Comuni al momento pubblicati sono:

La scadenza per partecipare agli avvisi è fissata al 2 settembre 2022. Tuttavia, trattandosi di avvisi “non competitivi”, verrà dato riscontro alle candidature ogni mese, senza attendere la scadenza dei bandi.

Guarda le videointerviste realizzate in occasione dell’incontro.

A questo indirizzo potrete trovare la presentazione del Ministro Colao dello scorso 30 marzo in Conferenza Unificata, che fornisce un quadro complessivo delle misure.

Segnaliamo anche la news ufficiale del Dipartimento sul tema e la pagina tutorial su come creare il proprio profilo all’interno della piattaforma.