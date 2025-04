Nei giorni scorsi si è insediata ufficialmente la Consulta Contabilità e Finanza locale di ANCI Piemonte. La riunione della II Consulta, che ha tra i temi di sua competenza anche il Personale e le Relazioni Sindacali nella PA, si è svolta online ed è stata coordinata da Ignazio Stefano Zanetta, vicesindaco di Borgomanero (NO) e vicepresidente dell’associazione competente per le materie.

“La ripresa delle attività – ha dichiarato Zanetta – ci ha permesso di confrontarci su una richiesta di parere della regione riguardante una variazione di bilancio, che attualmente è in fase di discussione. Ci siamo dunque riuniti sia per insediare formalmente la Consulta dopo il rinnovo dell’associazione sia per affrontare subito un tema di grande interesse per i Comuni. Ricordo che la Consulta ha il compito di affiancare e supportare il comitato direttivo di ANCI Piemonte nell’esprimere pareri sulle disposizioni relative al bilancio regionale e alle sue variazioni. In altre parole, siamo chiamati a pronunciarci su tutto ciò che ha un impatto economico sui nostri enti e sui nostri territori. Le nostre Consulte hanno un ruolo fondamentale poiché supportano l’associazione nell’elaborazione di istanze e proposte destinate ai vari tavoli di confronto, compreso quello del governo per tramite di ANCI nazionale. Come ho rimarcato nel corso di questa prima riunione, svolgeremo il nostro lavoro in sinergia con la Consulta Finanza locale di ANCI nazionale, di cui farò parte”.

Prossimamente sarà eletto il presidente della nuova Consulta piemontese, che lavorerà in stretto coordinamento con il vicepresidente Zanetta e con il supporto della struttura operativa di ANCI Piemonte.