In continuità con le iniziative avviate a partire dal 2023 nell’ambito dei programmi finanziati dal “Fondo nazionale per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori” (Decreto 11 settembre 2025), prosegue la sinergia tra l’ANCI Piemonte e la Città di Torino per sostenere gli amministratori e i funzionari pubblici nel contrasto all’illegalità finanziaria.
Si tratta di una sfida complessa che richiede un’alleanza solida tra le istituzioni pubbliche e il mondo privato, con l’obiettivo di approfondire le strategie di prevenzione e di mettere a confronto esperienze e buone pratiche maturate sul campo.
Da questa premessa, nasce il convegno dal titolo “Sinergie per la Legalità: pubblico e privato a confronto sulla sfida del contrasto al riciclaggio”, che si terrà il prossimo 19 giugno dalle ore 10 alle 13 nella Sala Carpanini del Comune di Torino, in Piazza Palazzo di Città 1. Il programma sarà pubblicato nei prossimi giorni.