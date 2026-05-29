Martedì 9 giugno, nella Sala Polivalente della Biblioteca comunale di Castelletto sopra Ticino, in provincia di Novara, si terrà un corso di formazione gratuito dedicato alle polizie locali dal titolo “POLIZIA AMBIENTALE – L’attività di vigilanza in materia di rifiuti alla luce delle recenti modifiche normative. Focus sulla repressione, con l’utilizzo di strumentazioni, del fenomeno dell’abbandono di rifiuti”.
I lavori avranno inizio alle ore 8 con la registrazione dei partecipanti, cui seguiranno i saluti del sindaco e vicepresidente ANCI Piemonte, Massimo Stilo e della comandante della Polizia locale di Castelletto Ticino, Maria Angela Cammarata.
L’evento approfondirà le ultime novità legislative e le migliori pratiche operative per il controllo del territorio, offrendo un focus specifico sull’uso lecito ed efficace delle tecnologie investigative. Le sessioni tratteranno argomenti legati al tema gli illeciti amministrativi e penali, al sistema delle prescrizioni ambientali, nonché all’attività di vigilanza, controllo, accertamento e raccolta delle prove da parte delle forze di polizia. Un’attenzione particolare sarà riservata all’utilizzo di strumentazioni dedicate nell’attività di indagine, per poi concludere con un’analisi delle procedure sanzionatorie, estintive e della redazione degli atti.
Relatore d’eccezione il comandante del Corpo di Polizia Locale Associato Alto Lario, Edoardo Di Cesare, esperto in materia ambientale e responsabile dell’Aliquota Ambientale presso la sezione atipica PL della Procura della Repubblica di Lecco.
I posti per partecipare all’evento sono limitati.
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L'attività di vigilanza in materia di rifiuti