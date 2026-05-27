“La sostenibilità della digitalizzazione in ambito ambientale, sociale ed economico” è stato il filo conduttore dell’evento conclusivo del progetto Edih-PAI (European Digital Innovation Hub – Public Administration Intelligence), l’iniziativa strategica nata nell’ambito del programma europeo Digital Europe e finanziata con i fondi del PNRR (NextGenerationEU). L’incontro, svoltosi nell’auditorium di CSI NEXT a Torino, ha tracciato il bilancio di un percorso volto ad accelerare la transizione digitale, mettendo a sistema le competenze di università, enti locali e terzo settore per costruire modelli di sviluppo equi, inclusivi e sostenibili, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.
L’evento ha offerto una panoramica chiara sulle traiettorie future dell’innovazione tecnologica, arricchita dalle voci dei protagonisti che hanno guidato e vissuto il progetto sul campo.
La giornata si è articolata in due sessioni, moderate da Fabio De Ponte, con tavole rotonde che hanno messo a confronto imprese, enti locali, organizzazioni e cooperative. Dopo i saluti introduttivi di Guido Boella (docente dell’Università di Torino e coordinatore Edih-PAI) e di Laura Corazza (Università di Torino), si è svolta una tavola rotonda con interventi di Paolo Biancone, Monica Cerutti, Debora Colò, Laura Morgagni, Alessandro Portinaro e Michele Pianetta (vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte).
La seconda sessione ha ospitato una tavola rotonda dedicata a casi concreti di trasformazione digitale del territorio, partendo dal ruolo della Pubblica Amministrazione come laboratorio di innovazione, con interventi di Jacopo Suppo (sindaco di Condove e vicepresidente ANCI Piemonte), Elena Deambrogio e Alice Di Benedetto. In conclusione, un focus sulla social economy ha affrontato il tema dell’innovazione di processi e servizi nel terzo settore raccontando alcune esperienze provenienti dalle cooperative sociali del territorio.
Edih-PAI (Public Administration Intelligence) è un progetto finanziato dal fondo NextGenerationEU dell’Unione Europea nato per guidare le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni della social economy verso una trasformazione digitale significativa e sostenibile, creando un ecosistema di innovazione che favorisca l’interazione tra i soggetti coinvolti. Si rivolge a pubbliche amministrazioni, piccole medie imprese, cooperative, imprese sociali e cittadini come un hub che integra formazione, consulenza e networking e servizi personalizzati, promuovendo l’adozione di soluzioni digitali che migliorino l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici.
Interviste a cura dell’Ufficio Stampa | Le foto dell’evento