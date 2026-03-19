La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), in collaborazione con il Polo formativo territoriale del Piemonte, promuove un corso di formazione specialistico intitolato: “L’Intelligenza Artificiale per i contratti pubblici”.

L’iniziativa, che si avvale del contributo scientifico del Politecnico di Torino, dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale, mira a fornire gli strumenti tecnici e giuridici per governare la trasformazione digitale in atto nel settore degli appalti.

Il corso, patrocinato da ANCI Piemonte e dalla Città di Torino, si articolerà in quattro giornate di lavoro, suddivise in due moduli, ospitate nella sede della Fondazione Camillo Cavour a Santena (TO), secondo il seguente calendario:

I Modulo (20-21 aprile): introduzione all’IA, trasformazione digitale, piattaforme intelligenti e il passaggio verso l’Agentic Procurement;

II Modulo (18-19 maggio): innovazioni nel sistema di e-procurement, BIM, Digital Twin, interoperabilità delle banche dati (BDNCP) e l’integrazione con l’IA generativa e predittiva

Parteciperanno in qualità di docenti ed esperti figure di spicco del settore, tra cui i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di AgID, di ANAC e di PagoPA.

Il corso si rivolge a dirigenti e ai funzionari operanti nel territorio della Città Metropolitana di Torino e nei Comuni piemontesi con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Data l’altissima specializzazione del percorso formativo e considerato l’interesse già registrato dall’iniziativa, i posti a disposizione per i Comuni piemontesi sono limitati a 3 (esclusa la Città di Torino). Il termine ultimo per inviare la propria manifestazione di interesse è fissato inderogabilmente per venerdì 27 marzo 2026 . Si tratta un’occasione strategica per preparare gli uffici contratti e i RUP alle sfide dell’innovazione radicale nel sourcing pubblico, promuovendo una gestione digitale integrata e strutturata del ciclo di vita delle opere.

In allegato, il programma dettagliato.