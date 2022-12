È stato rinviato al 31 gennaio 2023 il termine per la presentazione di progetti da parte delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile che intendano richiedere contributi per l’anno 2022. La Conferenza Unificata aveva dato intesa alla proroga nella seduta dello scorso 30 novembre.

La domanda di contributo va trasmessa utilizzando il modulo disponibile A QUESTO LINK che deve essere compilato – relativamente alla quota per cui si presenta il progetto – in ogni sua parte, a pena di esclusione.

Le organizzazioni di protezione civile, già beneficiarie di contributi per l’anno 2021, che intendano presentare una nuova domanda di contributo per l’anno 2022, hanno tempo fino al prossimo 31 dicembre per concludere i progetti attualmente in essere. La richiesta di saldo andrà tassativamente inviata entro fine anno.

Tutte le informazioni utili per la presentazione delle istanze sono disponibili sul sito del Dipartimento.