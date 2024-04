Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato l’avviso pubblico per la concessione di contributi PNRR a sostegno delle spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle Comunità Energetiche Rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nei Comuni sotto i 5.000 abitanti.

Sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sono stati attivati sia il portale per le domande di contributo relative al bando ministeriale sia quello per presentare le richieste di tariffa incentivante per gli impianti inseriti in configurazioni di autoconsumo (autoconsumo individuale a distanza, autoconsumo collettivo, comunità energetiche rinnovabili).

Infine, è possibile utilizzare il portale GSE anche per chiedere la verifica preliminare le configurazioni con impianti a progetto e accertarne l’ammissibilità al meccanismo per l’autoconsumo diffuso. Ulteriori informazioni A QUESTO LINK.