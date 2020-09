Scade martedì 15 settembre 2020 a mezzanotte il termine per la richiesta di accesso alle risorse per l’annualità 2021 finalizzate alla realizzazione di:

– investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

– investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

– investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Per effetto dell’articolo 46 del dl 104/2020, le risorse disponibili sono significativamente aumentate.

Sul sito del Ministero dell’interno – Direzione centrale finanza locale è disponibile il decreto contenente il “Modello di certificazione informatizzato” con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi che dovrà essere compilata esclusivamente in modalità telematica.

I Comuni interessati possono presentare richieste (anche articolate in più di un intervento) nel limite massimo di:

– 1 milione di euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

– 2 milioni e 500 mila euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

– 5 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Info e dettagli sul sito della Fondazione iFEL.