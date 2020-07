L’Osservatorio investimenti IFEL, in collaborazione con ANCI, organizza un webinar sulle novità introdotte dal DL semplificazione in materia di appalti. L’evento si terrà giovedì 23 luglio 2020 dalle ore 11:30 alle 13.

Il DL Semplificazione (DL 16 luglio 2020, n. 76) porta diverse novità al settore delle opere pubbliche e dell’acquisto di beni e servizi per i Comuni: dall’innalzamento delle soglie per le gare, alla possibilità non solo per i commissari ma anche per le stazioni appaltanti di agire in deroga a tutte le norme, tranne quelle penali, antimafia e quelle sulla sicurezza del lavoro.

Tali novità preludono certo a molte opportunità per gli investimenti ma anche a diverse criticità che i Comuni devono prepararsi ad affrontare e su cui IFEL predisporrà un vademecum ad hoc. Anche in vista del percorso parlamentare che il DL dovrà fare per la sua conversione in legge, nel corso del webinar saranno affrontate le principali questioni aperte.

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni.

ATTENZIONE: per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un rapido test di connessione.

I materiali e la registrazione del webinar saranno disponibili, dopo il seminario, nella sezione materiali didattici dell’area Documenti e pubblicazioni.