C’è tempo fino al prossimo 19 maggio per partecipare al bando “Regione 4.7 – Territori per L’Educazione alla Cittadinanza Globale”.

Il progetto è cofinanziato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con lo scopo di promuovere a livello regionale la Strategia italiana per l’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG), inserendola a pieno nella Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) della Regione Piemonte. L’obiettivo è quello di rafforzare e ampliare il concetto di cittadinanza intesa come appartenenza alla comunità globale ed espressione della solidarietà internazionale, attraverso l’attuazione di processi virtuosi di dialogo tra autorità locali, istituzioni scolastiche e organizzazioni della società civile.

Il bando è promosso dalla Regione Piemonte in partenariato con un’ampia gamma di enti, fra cui l’ANCI Piemonte, il Coordinamento Comuni per la Pace (COCOPA), la Città Metropolitana Torino, il Consorzio delle Ong Piemontesi ETS, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l’Università di Torino.

I Comuni interessati possono presentare la propria candidatura entro il prossimo 19 maggio inviando una mail con tutta la documentazione necessaria (vd. bando allegato) all’indirizzo di posta elettronica europa@anci.piemonte.it.

Saranno in tutto 15 i soggetti selezionati.

Ulteriori informazioni su Regione 4.7 A QUESTO LINK.