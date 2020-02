C’è tempo fino al prossimo 2 marzo per presentare la propria manifestazione di interesse alla partecipazione, in qualità di partner della Regione Piemonte, all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a iniziative da parte dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in tema di Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030.

L’avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n. 302 del 27-12-2019, è disponibile sul sito della Regione Piemonte.

La proposta progettuale regionale che si intende presentare all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sarà localizzata in Senegal.

Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti:

– autorità Locali piemontesi che abbiano maturato un’esperienza di cooperazione decentrata allo sviluppo in Senegal negli ultimi 5 anni;

– organizzazioni della società civile con sede in Piemonte che abbiamo partecipato negli ultimi 5 anni, in qualità di partner, a progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo realizzati da autorità locali piemontesi in Senegal.

“Si tratta di un’opportunità importante e, visto che la scadenza dell’avviso è imminente, invitiamo i soggetti interessati a presentare al più presto le loro manifestazioni di interesse”, commenta Ignazio Stefano Zanetta, vicepresidente di ANCI Piemonte con delega alla cooperazione internazionale. Tutte le informazioni, i contatti e le indicazioni relative alle modalità di adesione sono disponibili A QUESTO LINK