“Occorre che tutti, con grande senso di responsabilità, facciano la loro parte per ridurre le probabilità di contagio. Le disposizioni imposte dal governo in queste ore sono strettamente necessarie per il bene del Piemonte e dei piemontesi. Rivolgo un appello e un ringraziamento ai colleghi sindaci per ciò che stanno facendo quotidianamente per i loro cittadini. La salute pubblica è un bene supremo”.

Così il presidente di ANCI Piemonte, Andrea Corsaro, in merito al decreto con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha incluso cinque province piemontesi (Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli) tra le aree di massima attenzione per l’emergenza Coronavirus.

