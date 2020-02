Pubblichiamo la circolare emanata dal Ministero della Salute con le indicazioni per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso le località della Cina colpite dal coronavirus.

Disponibile inoltre la circolare con cui il Ministero fornisce indicazioni operative sui comportamenti da tenersi da parte degli operatori dei servizi e degli esercizi a contatto diretto con il pubblico.

A questo link è invece consultabile la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno.

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità rende disponibili sul proprio indirizzo web informazioni continuamente aggiornate sullo stato di diffusione mondiale, e sui progressi nella lotta al virus. In particolare ai fini dell’autoprotezione individuale dal contagio l’OMS raccomanda di:

– lavare frequentemente le mani strofinandole bene usando soluzioni alcoliche o acqua e sapone;

– coprire con il gomito flesso o con un fazzoletti di carta la bocca e il naso quando si starnutisce o si tossisce;

– evitare contatti ravvicinati con chiunque abbia febbre e tosse;

– se si riscontrano febbre, tosse e difficoltà respiratorie ricercare immediatamente cure mediche e riferire il percorso e i luoghi in cui si è stati al medico;

– evitare contatti con animali vivi in aree mercatali;

– evitare il consumo di carne e prodotti animali crudi o poco cotti. Gestire con attenzione carne cruda, latte e organi animali per evitare episodi di contaminazione incrociata con cibi crudi.

Ulteriori informazioni sono pubblicate sulla pagina dedicata del Ministero della Salute.