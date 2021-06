“I corsi di europrogettazione di ANCI Piemonte rappresentano un’occasione da non perdere. I sindaci sanno quanto siano importanti competenza, preparazione e capacità per vincere la sfida dei bandi europei. Per questa ragione, abbiamo ritenuto di dar vita ad un programma formativo ambizioso, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di accesso ai fondi europei e di valorizzare il personale dei nostri Comuni”.

Lo afferma il presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, presentando le iniziative rivolte ad amministratori e dipendenti dei Comuni piemontesi che partiranno nel mese di settembre.

I corsi tenteranno di dare risposta ad alcuni interrogativi. Come si accede ai finanziamenti europei? Quali sono le opportunità per i Comuni più piccoli? Quale il percorso migliore da seguire?

“Tante volte – aggiunge il presidente di ANCI Piemonte – noi sindaci ci lamentiamo nel vedere come, nel resto d’Europa, altri Stati siano più bravi di noi nel raccogliere le opportunità offerte dai bandi europei. Se vogliamo che le risorse arrivino sui territori, dobbiamo preparare il nostro personale investendo sulle competenze e sulle conoscenze”.

Ulteriori dettagli sul sito di ANCI Piemonte, nella pagina dedicata all’iniziativa.

Iscrizioni entro e non oltre il 15 luglio 2021.

CORSO BASE DI EUROPROGETTAZIONE PER ENTI LOCALI (costo 849 euro + iva)

Il corso mira a fornire le competenze pratiche per rispondere ai bandi dei fondi diretti europei. Il filo conduttore per ciascun partecipante sarà lo sviluppo di una proposta progettuale completa, a partire da un’area tematica di interesse.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

CORSO BASE DI GESTIONE DEI PROGETTI FINANZIATI E RENDICONTAZIONE (costo 449 euro + iva)

Il corso permette ai partecipanti di acquisire le competenze di base per gestire la realizzazione di un progetto europeo e la successiva rendicontazione.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

