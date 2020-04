Prosegue la linea del rigore per il contenimento del Coronavirus: il presidente della Regione Piemonte ha firmato il decreto (n. 43 del 13/04/2020) con il quale vengono prorogate sino al 3 maggio tutte le regole già in vigore.

Restano chiuse le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia, mentre è fatta salva la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.

Consulta il decreto e leggi i chiarimenti