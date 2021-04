Con la determina dirigenziale n.193 del 9 Febbraio 2021 (vd. allegato), la Regione Piemonte ha approvato il bando di finanziamento per la realizzazione del progetto ”Ogni giorno è il Giorno della Memoria” prevista dalla L.R. 16/95. L’iniziativa, promossa dalla Giunta regionale del Piemonte per combattere l’antisemitismo, stanzia 120mila euro per il biennio 2021-2022, per promuovere progetti destinati agli studenti del territorio, in particolare campagne web e social. A questo scopo la Giunta regionale ha stanziato risorse per un totale di 120.000 euro, con un contributo massimo per singolo progetto pari a 10.000 euro.

I finanziamenti sono destinati ai Comuni piemontesi, singoli o associati, alle Province e alla Città Metropolitana di Torino, quali capofila di reti locali formate da scuole secondarie di secondo grado, mediante il coinvolgimento di associazioni giovanili, centri di aggregazione, organizzazioni di volontariato.

In allegato la determina dirigenziale n.193, mentre A QUESTO LINK è possibile consultare la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 15-2796, che istituisce l’iniziativa.

La scadenza per la presentazione delle domande da parte degli enti interessati è fissata alle ore 12:00 del 30 aprile 2021, secondo le modalità indicate nell’allegato 1.