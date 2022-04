“Il ruolo dei territori nelle nuove sfide della cybersecurity” sarà al centro del quarto appuntamento di “TM Cyber Talks”, le tavole rotonde organizzate da Trend Micro per favorire il confronto tra pubblico e privato in materia di sicurezza e di protezione dei dati.

All’evento, in programma mercoledì 6 aprile alle ore 11:30, parteciperà il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta.

La trasformazione digitale della PA porta con sé un aumento del rischio di attacchi informatici. In questo contesto, è necessario coinvolgere i territori nella definizione di strategie volte al rafforzamento della cybersicurezza nella PA locale.

“Fornire supporto ad enti locali, imprese e cittadini è una priorità da affrontare con consapevolezza e competenze – spiega il vicepresidente Pianetta -. In quest’ottica, ANCI Piemonte continua a lavorare per la formazione del capitale umano attraverso l’organizzazione di iniziative specifiche, dedicate ad amministratori e dipendenti pubblici. Innovazione e cybersecurity sono temi cruciali per gli enti locali, come testimonia l’aumento degli attacchi informatici registrato in piena pandemia”.

All’evento, che per l’importanza dei temi trattati assume rilevanza nazionale, parteciperanno:

– Guido Castelli – Assessore al Bilancio e Enti Locali, Regione Marche

– Andrea Ciccarelli – Coordinatore Master in Innovazione e Trasformazione digitale della PA, Università di Teramo

– Francesco Di Norcia – Ceo, CDiNnovation

– Michele Fioroni – Coordinatore Commissione Innovazione tecnologica e Digitalizzazione, Conferenza delle Regioni

– Gastone Nencini – Country Manager, Trend Micro Italia

– Michele Pianetta – vicepresidente, Anci Piemonte

Modererà:

Piero Tatafiore – Direttore, The Watcher Post

Sarà possibile seguire l’evento su YouTube.

Locandina, ulteriori info e iscrizioni sono disponibili A QUESTO LINK.