Dopo il successo dei due webinar, ANCI Piemonte e Forum PA organizzano un corso di approfondimento online dal titolo “Smart Working. Contesto e leve progettuali per il cambiamento organizzativo delle PA”.

L’inziativa si articola in 6 moduli per un totale di 16 learning object, tra videolezioni, videopillole formative e storie di buone pratiche, organizzati in questa macro-struttura. L’accesso al corso avviene sulla piattaforma di elearning FPA Digital School (https://fpadigitalschool.it/) con credenziali personali per ciascun partecipante.

Per richiedere le credenziali, ciascun interessato potrà inviare un’email all’indirizzo dedicato ancipiemontesw@fpanet.it indicando in oggetto “Richiesta iscrizione corso ANCI PIEMONTE SMART WORKING” indicando nome, congnome, indirizzo di posta elettronica, ente di appartenenza e qualifica.

Una mail di conferma comunicherà l’avvenuta profilazione del partecipante, le credenziali e le indicazioni per accedere al corso. Al termine sarà possibile effettuare un test di autovalutazione e ottenere un Open Badge personale che certificherà le competenze acquisite, consentendo ai partecipanti di arricchire il proprio curriculum digitale e tutte le principali piattaforme di e-learning.

Il corso resterà aperto fino al prossimo 8 ottobre ed è rivolto ai dipendenti degli enti locali, fino ad un massimo di 2.500 iscritti. Per supporto ed help desk: ancipiemontesw@fpanet.it

In allegato, i dettagli.