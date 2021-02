Dal Viminale 81.300 euro a 596 Comuni piemontesi

Il Viminale ha pubblicato il decreto che assegna 160 milioni di euro per il 2021 a 1.968 Comuni italiani sotto i 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

Sono 596 i comuni piemontesi interessati dal provvedimento (vd. allegato A), ciascuno dei quali riceverà un contributo pari a 81.300,81 euro.

Per usufruire dello stanziamento, gli Enti beneficiari dovranno avviare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021. Nei casi di mancato rispetto del suddetto termine o di parziale utilizzo delle somme assegnate, è prevista la revoca totale o parziale del contributo con successivo decreto ministeriale.

I contributi saranno assegnati in due tranche:

– il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, entro il 15 maggio 2021;

– il restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

TUTTI I DETTAGLI NEL DECRETO ALLEGATO