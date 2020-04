Come sono cambiati gli strumenti di comunicazione per adattarsi alla gestione dell’emergenza? E quali saranno le modalità per veicolare efficacemente i messaggi della fase due e della riapertura?

Di questo e molto altro si parlerà nel corso del webinar “Dalla gestione della crisi alla ripresa. Il ruolo di social e chat”, in programma il 29 aprile dalle ore 11 alle 13.

Il seminario, parte del percorso di formazione dedicato ai comunicatori dei Comuni e sviluppato da ANCI in collaborazione con Facebook, PA Social e AnciComunicare, vuole analizzare strumenti, strategie ed esperienze nell’utilizzo dei social e delle chat per la comunicazione e l’informazione pubblica, con l’obiettivo di garantire un servizio efficace, di qualità e in tempo reale ai cittadini.

Dopo i primi appuntamenti, dedicati alla gestione della comunicazione dell’emergenza, in questo nuovo evento si analizzeranno le risposte date nel periodo appena trascorso e l’attivazione di nuove soluzioni proposte dalle piattaforme di Facebook, dai Comuni e del mondo della sanità per la fase due.

Ad introdurre i lavori saranno il responsabile comunicazione e ufficio stampa dell’Anci, Danilo Moriero e la responsabile della formazione di PaSocial Caterina Perniconi. Il dibattito proseguirà con gli interventi di: Rosa Cialini, Government partner manager Facebook Italia, Pietro Raffa, responsabile profili social del sindaco di Milano Sala, che porterà l’esperienza maturata durante l’emergenza nel capoluogo lombardo, e Marzia Sandroniresponsabile comunicazione azienda Usl Toscana Sud Est e coordinatrice comunicazione aziende Federsanità.