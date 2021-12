Proseguono i lavori della Commissione di valutazione di Piemonte Innovazione e Sviluppo, il premio promosso da ANCI Piemonte, in collaborazione con ANFoV, per promuovere la cultura dell’innovazione nella PA locale. L’iniziativa, giunta quest’anno alla quinta edizione, mette in palio circa 40 mila euro complessivi, tra trasferimenti monetari e servizi.

In attesa della cerimonia di consegna dei riconoscimenti, che si terrà nel grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino il prossimo mese di gennaio, i commissari designati tra gli Sponsor e i Partner tecnici (Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Iren, SMAT, Links Foundation e BBBell) si stanno dedicando in queste settimane all’esame delle 95 proposte raccolte.

Diversi gli elementi che contribuiscono ad offrire uno spaccato interessante di quella che è stata definita come l’edizione dei record: 178 le amministrazioni coinvolte, in rappresentanza di tutte e otto le Province piemontesi (Torino e Cuneo i due territori più ricettivi, rispettivamente con 35 e 32 proposte).

Dal Comune più piccolo (Oncino, 87 abitanti, ha presentato un progetto di illuminazione pubblica innovativa) si arriva sino al Comune di maggiori dimensioni (Novara, oltre 100 mila abitanti, ha proposto un intervento a sostegno delle iniziative culturali della città).

Cinque i capoluoghi di Provincia che hanno aderito a Piemonte Innovazione e Sviluppo 2021: si tratta di Biella, Novara, Verbania, Cuneo ed Alessandria, oltre alla città metropolitana di Torino ed alle province del VCO e di Biella. Progetti fortemente orientati all’innovazione tecnologica, con ambiti di intervento che spaziano dall’ambiente al turismo, dalla mobilità alla protezione delle persone più fragili.

L’analisi preliminare delle candidature ha inoltre confermato uno dei tratti distintivi del programma, ovvero la capacità di mobilitare le aree tradizionalmente considerate periferiche. Un’attenzione particolare verso i piccoli Comuni, asse portante della strategia dell’Associazione, che è ricambiata nei numeri: sono 4 i Comuni sotto i 100 abitanti (oltre ad Oncino, Carrega Ligure, Stroppo e Ostana) e ben 18 sotto i 1.000.

Non mancano i Comuni montani, altra peculiarità della nostra regione (all’Unione Comuni Olimpici Via Lattea il primato dell’altitudine massima, con una quota di oltre 3 mila metri sul livello del mare per l’ente che raggruppa Cesana, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere).

Da sottolineare, infine, l’ampia partecipazione delle forme associate e aggregate di Comuni, una evidenza che suggerisce la necessità in alcuni contesti di fare “massa critica” per attivare la leva dell’innovazione: sono 12 le Unioni, a cui si aggiungono un consorzio (C.I.S.S-A.C. Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Caluso Caluso) ed una ASL locale (Vercelli).

Qui sotto l’elenco finale delle proposte ricevute.