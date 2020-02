“In questo momento di emergenza sanitaria, è fondamentale non assumere iniziative autonome e non concordate. La situazione di emergenza va fronteggiata con comportamenti e interventi omogenei su territori di scala vasta per rendere più efficaci le misure di contenimento del virus e anche per evitare panico e allarmismo. Anche per noi sindaci, oltre che per i governatori, vale la sollecitazione del ministro Speranza a far riferimento al coordinamento unico nazionale con le regioni che è supportato dalle competenze scientifiche necessarie”. A dirlo è il presidente nazionale dell’ANCI, Antonio Decaro.

“Partecipiamo ai lavori del comitato operativo attivato dalla protezione civile per fronteggiare il coronavirus. E per essere più utili e solleciti possibili, abbiamo attivato una mail dedicata alle segnalazioni dei sindaci (infocoronavirus@anci.it), in modo da agevolare il passaggio delle informazioni relative alla prevenzione e agli eventuali casi di contagio tra Comuni e autorità competenti. In queste ore, sto sentendo personalmente i sindaci dei paesi già alle prese con la gestione dell’isolamento. Ho detto loro che l’intera comunità degli amministratori locali gli è vicina, con la consapevolezza che questo è il momento della responsabilità e della compattezza di tutte le istituzioni”.

Sull’emergenza il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha scritto (http://www.anci.it/boccia-scrive-ai-presidenti-di-anci-regioni-e-upi-territori-seguano-indicazioni-dello-stato/) ai presidenti di ANCI, Conferenza delle Regioni e UPI.

Ricordiamo che è a disposizione il numero di pubblica utilità 1500, attivato dal Ministero della Salute per rispondere alle domande dei cittadini sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV.

NAZIONALE

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. ( Provvedimento )

