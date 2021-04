Stop alle zone gialle fino al 30 aprile: Italia in zona rossa e arancione per un mese, con un possibile allentamento delle misure nei territori in cui l’andamento dei contagi lo consenta. Niente visite a parenti e amici in zona rossa. Scuole riaperte subito dopo Pasqua fino alla prima media. E poi obbligo vaccinale per medici, infermieri e farmacisti. Per quanto riguarda le assunzioni di personale nella PA, vengono sbloccati i concorsi fermi a causa del Covid: le selezioni riguarderanno le amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.

Sono solo alcuni dei punti previsti dal nuovo decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri per il contenimento della pandemia. Il testo prevede la proroga al 30 aprile 2021 delle disposizioni contenute nel DPCM dello scorso 2 marzo e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021.

Scarica il DECRETO-LEGGE 1 APRILE 2021

Scarica L’INFOGRAFICA ANCI