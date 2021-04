L’Italia resta in arancione o rosso fino alla fine di aprile, con spostamenti vietati in tutto il paese, bar e ristoranti, cinema e teatri, palestre e piscine chiuse, niente visite a parenti e amici in zona rossa e possibili in zona arancione all’interno della regione una sola volta al giorno e in un massimo di due persone.

Se l’andamento della pandemia e della campagna di vaccinazione lo consentiranno, saranno possibili deroghe e riaperture prima del 30 aprile.

Pubblichiamo l’infografica ANCI sul Decreto Aprile, con le norme di contrasto al Covid valide fino al 30/4.