Per rispondere alle esigenze intervenute a seguito dell’emergenza Coronavirus, l’articolo 73 comma 1 del Decreto Legge “Cura Italia” dispone che i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano riunire i propri organi assembleari in videoconferenza, secondo precise modalità individuate da ciascun ente.

L’ANCI Piemonte, in collaborazione con l’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, ha predisposto una bozza di determina sindacale (vd. allegato) con l’indicazione dei criteri di svolgimento delle sedute in videoconferenza, così come previsto dal decreto stesso.

Intanto, aumenta di ora in ora il numero degli enti che decidono di aderire al servizio gratuito di audio-videoconferenza attivato da ANCI Piemonte con il proprio fornitore. Ogni riunione consente fino a 150 collegamenti in compresenza virtuale per un periodo massimo di 3 mesi. ANCI Piemonte si sta occupando di distribuire le licenze ai soggetti interessati. Gli account messi a disposizione dal fornitore a titolo gratuito sono 500.

Per usufruire di questa opportunità è necessario compilare il form disponibile all’indirizzo www.anci.piemonte.it/conf.