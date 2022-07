Nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2022, è stato pubblicato il Decreto Mims 9 maggio 2022, recante modifiche al Decreto n. 537 del 29 dicembre 2021, riguardante l’assegnazione di contributi ai Comuni per gli Interventi di demolizione delle opere abusive, riviste a seguito di integrazione istruttoria.

Le risorse disponibili con l’ammissione al contributo di n. 42 interventi in 13 comuni e 7 regioni, per un importo complessivo dei contributi ammessi pari ad euro 693.353,74 sono indicate nell’Allegato “Elenco B, Interventi di cui al Dm. 537/2021 ammessi al contributo in rif. all’ art. 1, comma 26, della Legge 205/2017, art. 1, ‘Fondo demolizioni’ a seguito di integrazione documentale”.