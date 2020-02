Il presidente dell’ANCI Antonio Decaro ha avviato una rilevazione per mappare le aree del paese ancora colpite da digital divide e conseguente difficoltà di accesso a internet, sia con rete fissa che mobile.

La rilevazione, lanciata in occasione dell’Assemblea Nazionale di Arezzo, mira a far emergere – attraverso la fornitura di dati puntuali e circostanziati – le situazioni di criticità patite dai territori, al fine di raccoglierle e renderle pubbliche oltre che di spingere Governo e operatori di telecomunicazioni ad attivare azioni in merito. Si tratta di un’attività che l’ANCI ha già condiviso con i soggetti istituzionali competenti a livello nazionale e che ha l’obiettivo finale di eliminare il digital divide di base in tutto il Paese.

Pertanto INVITIAMO I SINDACI a stimolare a compilare la scheda di rilevazione disponibile a questo link

Per qualunque richiesta di chiarimento, è possibile scrivere all’indirizzo: digitaldivide@anci.it

In allegato, la lettera ai sindaci del presidente Decaro.