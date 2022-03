Grazie all’impegno dell’ANCI e di NEVER GIVE UP Onlus, il prossimo 15 marzo i Comuni italiani aderiranno alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro i disturbi alimentari, illuminando piazze e monumenti di lilla in occasione della giornata mondiale per la lotta contro i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione. La partnership tra ANCI e NEVER GIVE UP ha già portato all’illuminazione di piazze e monumenti in occasione delle Giornate Nazionali e Mondiali del 15 marzo e del 2 giugno, sia nel 2020 che nel 2021.

“Siamo felici di rinnovare il nostro impegno e supportare NEVER GIVE UP nella lotta contro i disturbi alimentari. Illuminare monumenti e piazze di lilla è un gesto dal forte valore simbolico e ci auguriamo che aiuti a richiamare l’attenzione su di un problema così serio e diffuso, che richiede un’attenzione immediata da parte di tutti”, ha dichiarato il presidente dell’ANCI Antonio Decaro. “Questo impegno è un tassello dell’azione che l’ANCI e i Comuni italiani stanno svolgendo sul terreno della salute e degli stili di vita sani come elemento centrale di una migliore qualità della vita dei cittadini”.

“L’associazione NEVER GIVE UP è impegnata da anni nella lotta a questi disturbi – spiega Simona Sinesi vicepresidente, Direttore Comunicazione e Sviluppo di NEVER GIVE UP – che, in Italia, rappresentano la prima causa di morte per malattia tra i 12 e i 25 anni e purtroppo solo il 10% di chi soffre riesce a chiedere aiuto”.