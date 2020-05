Prorogare di sei mesi i termini previsti dal comma 14-ter dell’articolo 30 del DL “Crescita” per il finanziamento dei lavori nei Comuni sotto i 1.000 abitanti. Lo chiede, a gran voce, l’ANCI che ha proposta un emendamento urgente al Decreto.

Nel dettaglio, il DL “Cura Italia” (dl 18/2020) non ha previsto la proroga del termine del 15 maggio 2020 di cui al comma 14-ter dall’articolo 30 del decreto legge n.34 del 30 aprile 2019, posponendo invece di sei mesi esclusivamente il termine previsto dal comma 14-bis per un analogo contributo, la cui scadenza di avvio lavori era anch’essa fissata al 15 maggio.

L’asimmetria appare ancor più incomprensibile tenendo conto del fatto che si tratta di due “norme gemelle”, a suo tempo richieste anche dall’ANCI, con cui sono stati stabilizzati i contributi per gli investimenti dei piccolissimi comuni su aspetti essenziali per la salvaguardia e lo sviluppo dei territori (efficientamento energetico, sviluppo sostenibile, messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche).

SI tratta di un problema che, in assenza dei necessari correttivi, rischia di portare alla revoca dei 22,5 milioni di euro già assegnati dal Ministero dell’interno con decreto del 14 gennaio 2020, atteso che i piccolissimi Comuni non sono, attualmente, nelle condizioni di rispettare la scadenza del 15 maggio.

L’ANCI sta monitorando tutte le criticità relative alle scadenze per l’affidamento, avvio, avanzamento o collaudo dei lavori previste da norme vigenti in materia di contributi statali e regionali per l’effettuazione di investimenti locali, per le quali saranno elaborate specifiche richieste di proroga, in coerenza con l’evoluzione dell’emergenza.

COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

Per i Comuni fino a 5.000 abitanti sono previsti i contributi di 50.000 euro con scadenze al 15 settembre come da decreto ministeriale dello scorso 14 gennaio (vd. allegato).

Decreto 14 gennaio 2020 comuni fino a 5000 abitanti

DM 14 gennaio 2020 attribuzione contributi