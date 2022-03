Tutto pronto per l’edizione 2022 della Just The Woman I Am, l’evento organizzato da Cus Torino, Università e Politecnico con il patrocinio di ANCI Piemonte, che dal 2014 raccoglie fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuovendo la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

L’appuntamento con la corsa/camminata di 5 km è per domani, domenica 6 marzo. Sarà possibile percorrere il proprio percorso in modalità virtual a Torino e ovunque, scegliendo in autonomia, dalle ore 7:00 alle 20:00, il luogo di svolgimento dell’evento.

Guarda LE INTERVISTE al presidente del CUS Riccardo d’Elicio e ad Alfredo CImarella, sindaco di Buttigliera Alta (TO), primo Comune italiano ad aver inaugurato un percorso ciclo-pedonale dedicato alla JTWIA.

Programma e prenotazioni sul sito della manifestazione A QUESTO LINK. Aggiornamenti e info tramite l’APP N-SO.