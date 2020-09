Il prossimo 4 ottobre si celebrerà in Italia la sesta edizione del “Giorno del Dono”, iniziativa promossa dall’Istituto Italiano della Donazione (IID), che si occupa di verificare il buon uso delle risorse raccolte dalle organizzazioni no profit e di incentivare la cultura della donazione e della fiducia.

Già da alcuni anni l’ANCI patrocina l’iniziativa finalizzata a celebrare il dono declinato nei suoi aspetti più diversi, coinvolgendo le Amministrazioni locali e i cittadini.

Quest’anno, in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, l’Istituto Italiano della Donazione ha deciso di unire alla tradizionale campagna #DonareMiDona la nuova campagna #ilDonoNonSiFerma per raccogliere le testimonianze dei Comuni in questo particolare momento storico. I sindaci si sono dimostrati il punto di riferimento di tutti i cittadini e hanno saputo catalizzare positivamente la voglia di aiutare con iniziative coraggiose, innovative, da non dimenticare. Per aderire all’iniziativa il termine ultimo è stato prorogato al 20 settembre 2020.

In allegato la lettera del presidente ANCI ai Sindaci e il documento con le modalità di adesione all’iniziativa.

LA LETTERA DEL PRESIDENTE AI SINDACI

COME ADERIRE