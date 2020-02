È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di riparto 2019 del Fondo “Dopo di Noi”, che provvede a destinare alle Regioni 56,1 milioni di euro per il 2019, per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Come negli anni scorsi, il riparto viene effettuato sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.

In linea con quanto previsto per i grandi fondi sociali, il Decreto stabilisce tempistiche più stringenti e modalità più strutturate per la programmazione regionale, per il trasferimento agli ambiti e per la rendicontazione, ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse.

In allegato, il Decreto.