Didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e nuove regole per il trasporto pubblico di linea nelle città, per il quale sarà consentito un riempimento dei mezzi fino al 50% della capienza. Per il trasporto pubblico extraurbano e ferroviario di competenza della Regione Piemonte sarà consentita l’occupazione del 50% dei posti a sedere. Lo stabilisce il decreto n. 123, firmato dal governatore regionale, in vigore dal 2 al 24 novembre.

Saranno invece consentite le attività curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali.

