A seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico “Educare in Comune”, in data 21 giugno 2021 sono stati resi noti gli elenchi delle domande risultate ricevibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’Avviso. Contestualmente i Comuni hanno ricevuto comunicazione circa la necessità di trasmettere entro 10 giorni, a pena di esclusione, la password che avrebbe consentito l’apertura delle proposte progettuali precedentemente inoltrate.

In considerazione delle numerose segnalazioni riguardanti le difficoltà riscontrate a rispettare la scadenza, il Dipartimento della Famiglia ha deciso di riaprire i termini per l’invio della password, invitando tutti i soggetti proponenti che non avessero già trasmesso la password entro la scadenza iniziale, a provvedere entro e non oltre le ore 23.59 di giovedì 29 luglio 2021.

Si ricorda che la password deve essere trasmessa, tramite messaggio di posta elettronica certificata istituzionale, esclusivamente all’indirizzo dedicato povertaeducativa@pec.governo.it, indicando nell’oggetto “Invio password proposta progettuale Educare in Comune”.