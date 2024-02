Nell’ambito del seminario territoriale organizzato ad Asti all’interno del progetto “Regione 4.7 – Territori per l’educazione alla cittadinanza globale”, è stato presentato ufficialmente il progetto di cooperazione decentrata che vede in prima linea il Comune di Baldichieri d’Asti. L’iniziativa si propone di rafforzare il sistema di produzione agroalimentare a conduzione familiare e comunitaria nel Senegal meridionale, favorendo il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della popolazione e promuovendo al contempo una produzione locale attenta, consapevole e sostenibile.

Il progetto – finanziato dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (AICS) nell’ambito del progetto della Regione Piemonte “Reti al lavoro: percorsi in Comune per giovani e donne in Senegal” – prevede il “Rafforzamento della Filiera Produttiva degli Orti di Ouonck” e ha come obiettivi specifici la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, l’occupazione femminile e giovanile e la promozione dellautosufficienza alimentare.

Partner del Comune di Baldichieri d’Asti sono il CPAS (Comitato Pavia Asti Senegal) OdV (che da anni si occupa di cooperazione decentrata in Senegal), la scuola per adulti CPIA di Asti, l’ANCI Piemonte e l’ENAIP Piemonte. In Senegal sono, invece, coinvolti il Comune di Coubalan, AJAC Kalounayes, Kalounayes pour le developement economique et sociale (KDES) e il Centre de Formation Professionelle de Koubanao (CFP).

Il progetto ha una durata di 15 mesi e si sviluppa nell’area di Kalounaye, in bassa Casamance. Le attività senegalesi prevedono la realizzazione di corsi di formazione professionale in orticoltura biologica, la realizzazione di un magazzino di stoccaggio e la dotazione di attrezzature agricole, la creazione di orti comunitari, nonché scambi e momenti di confronto tra i soggetti coinvolti. In Italia, verranno promosse iniziative nelle scuole dei Comuni coinvolti nel progetto, oltre ad azioni di comunicazione e di divulgazione dei risultati raggiunti.

“La cooperazione decentrata è uno strumento prezioso per promuovere l’educazione alla cittadinanza globale – commenta il sindaco di Baldichieri d’Asti e coordinatore dei piccoli Comuni di ANCI Piemonte, Gianluca Forno -. Attraverso partenariati locali in grado di valorizzare modelli e buone pratiche è possibile favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze, creando opportunità educative in grado di promuovere valori fondamentali quali la tolleranza e la partecipazione attiva dei cittadini. La cooperazione decentrata – conclude Forno – diventa dunque una leva fondamentale per rafforzare la consapevolezza dei cittadini”.

All’incontro ha partecipato anche la segretaria della Consulta Cooperazione internazionale e Progetti europei di ANCI Piemonte, Carmelina Nicola, che ha ribadito “l’importanza del coinvolgimento dei piccoli Comuni e del mondo delle organizzazioni di volontariato nella diffusione capillare dei valori promossi dai progetti di cooperazione decentrata”